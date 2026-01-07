Массированный обстрел Кривого Рога: жителей призывают набрать воды и зарядить гаджеты

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что утром 7 января враг попал ударным дроном типа "шахед" в одно из предприятий Кривого Рога. Атака продолжилась, пострадали восемь человек.

Вилкул сообщил, что днем атака продолжилась и по состоянию на 19:51, когда председатель Совета обороны города опубликовал свой пост, еще продолжалась. По его словам, россияне атаковали Кривой Рог дронами и ракетами. В городе возникли проблемы с водоснабжением и теплоснабжением.

"Могу сказать, что атака была по нескольким локациям в нашем городе. К сожалению, еще продолжаются пожары, проводится спасательная операция. Восемь человек в больницах, слава Богу, все живы, но двое тяжелых. Одному уже операцию закончили и одному парню сейчас операцию еще делают", — сообщил Александр Вилкул.

По его словам, в городе была проблема с водоснабжением и теплоснабжением из-за обстрелов — отключилась система.

"Давление по воде уже восстановили и систему вновь спросили. По котельным также 15 минут назад последнюю котельную перезапустили — более 30 таких отключенных котельных было, в том числе, очень большие. Котельные примерно через 2-3 часа выйдут на параметры, но видим большую подпитку водой системы теплоснабжения — где-то 200 тонн в час. Это означает порывы от гидроударов. Сейчас делаются обходы, смотрим где эти порывы, будем блочно отключать и оперативно ремонтировать", — сообщил Вилкул.

Он отметил, что от российских обстрелов также страдали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригорьевская громады: побиты админздание, 2 гимназии, спортивная и художественная школы, частное предприятие, бюро ритуальных услуг, 8 домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, авто, линия электропередач, газопровод. Что касается Кривого Рога, работают все службы, больницы и социальные учреждения.

Вилкул предупредил, что в Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии и призвал горожан на всякий случай набрать воды и зарядить гаджеты: "Все что можно удержать на генераторах — будем держать. В городе работают все пункты несокрушимости".

Напомним, Фокус писал об атаке россиян на Кривой Рог. Из-за аварийной остановки электроснабжения в Кривом Роге отключились крупные насосные горводоканала.

Также 7 января российские оккупанты ударили по двум портам в Одесской области, использовав баллистические ракеты. Уже известно об одном погибшем и пяти раненых.