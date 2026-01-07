РФ ударила по Кривому Рогу: котельные отключились, много раненых

Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области вечером 7 января. В городе начались перебои с электричеством и водой.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, Кривой Рог массировано атаковали российские войска. Один из дронов попал по предприятию.

Уже известно минимум о восьми раненых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Двое людей – в тяжелом состоянии, медики оперируют их.

Позже Вилкул предупредил жителей города о том, что снова летят реактивные "Шахеды".

В местных каналах публикуют кадры, как жители города прячутся в подземном переходе, спасаясь от ударов дронов. По словам очевидцев, дроны летели довольно низко.

Незадолго до атаки Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что на город летят вражеские дроны.

Из-за аварийной остановки электроснабжения в Кривом Роге отключились большие насосные горводоканала. Их переводят на генераторы, и власти уже предупредили людей, что будет просадка давления, особенно для верхних этажей. Также аварийно отключилось несколько больших котельных, на перезапуск которых уйдет около двух часов.

"Также наверняка прошли большие гидроудары в трубах. Сейчас проверяем", – констатирует Вилкул.

Врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко написал, что в результате атак на Кривой Рог и район повреждены 2 частных предприятия и инфраструктура.

Сегодня же российские оккупанты ударили по двум портам в Одесской области, использовав баллистические ракеты. Уже известно об одном погибшем и пяти раненых.