Баллистический удар по Одесской области: РФ атаковала порты, есть жертва и раненые (фото)

Один человек погиб и минимум пять получили ранения в результате баллистической атаки ВС РФ на порты Одесской области.

Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.

"Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, идет ликвидация последствий. Порты продолжают работу", – продолжил чиновник.

Он назвал атаку очередным ударом страны-террориста по портовой инфраструктуре, задействованной в обеспечении продовольственной безопасности мира.

"Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику", – подытожил Кулеба.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что над ликвидацией последствий на месте работают все службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления против мирной Одесщины.

Фото: Одесская ОВА

Сегодня после 16:00 Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами "Искандер". Скоростные цели летели в направлении Пивденного. Позже в том же районе заметили вражеские беспилотники.

Напомним, днем 5 января оккупанты атаковали ударными беспилотниками Днепр, повредив предприятие, автомобили и линию электропередач. Враг попал по американскому предприятию, где производится подсолнечное масло "Олейна", из-за чего на улицы вылилось 300 тонн продукта.

Также сообщалось, что в ночь на четверг, 25 декабря, российские войска вновь нанесли удар по Одесской области. Под обстрелом оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.