Балістичний удар по Одеській області: РФ атакувала порти, є жертва і поранені (фото)

Одна людина загинула і щонайменше п'ять дістали поранення внаслідок балістичної атаки ЗС РФ на порти Одеської області.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з маслом.

"Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу", — продовжив чиновник.

Він назвав атаку черговим ударом країни-терориста по портовій інфраструктурі, задіяній у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

"Росія свідомо намагається підірвати економіку і знищити морську логістику", — підсумував Кулеба.

Відео дня

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що над ліквідацією наслідків на місці працюють усі служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину проти мирної Одещини.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Сьогодні після 16:00 Росія атакувала Одеську область двома ракетами "Іскандер". Швидкісні цілі летіли в напрямку Південного. Пізніше в тому ж районі помітили ворожі безпілотники.

Нагадаємо, вдень 5 січня окупанти атакували ударними безпілотниками Дніпро, пошкодивши підприємство, автомобілі та лінію електропередач. Ворог поцілив по американському підприємству, де виробляється соняшникова олія "Олейна", через що на вулиці вилилося 300 тонн продукту.

Також повідомлялося, що в ніч на четвер, 25 грудня, російські війська знову завдали удару по Одеській області. Під обстрілом опинилися об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.