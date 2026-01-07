Одеська область під ударом балістики: прогриміли вибухи, подробиці

Під вечір 8 січня російські окупанти атакували Одеську область двома балістичними ракетами.

Вибухи прогриміли в Південному, повідомили моніторингові канали.

За попередньою інформацією, ЗС РФ застосували балістичні ракети "Іскандер-М", запустивши їх із території окупованого Криму.

Також Повітряні сили ЗС України повідомили про безпілотники на Чорноморськ.

Нагадаємо, на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника.

Також повідомлялося, що за кілька хвилин до настання Нового року ЗС РФ вдарили по енергетиці Одеської області.