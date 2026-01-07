Одесская область под ударом баллистики: прогремели взрывы, подробности

Под вечер 8 января российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами.

Взрывы прогремели в Южном, сообщили мониторинговые каналы.

По предварительной информации, ВС РФ применили баллистические ракеты "Искандер-М", запустив их с территории оккупированного Крыма.

Также Воздушные силы ВС Украины сообщили о беспилотниках на Черноморск.

Напомним, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев, сын известного одесского художника.

Также сообщалось, что за несколько минут до наступления Нового года ВС РФ ударили по энергетике Одесской области.