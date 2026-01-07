На фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев, сын известного одесского художника

Военнослужащий Российского добровольческого корпуса Тимофей Ануфриев (позывной "Эней") погиб на фронте. Его отец — художник-концептуалист из Одессы Сергей Ануфриев.

О гибели бойца Тимофея Ануфриева Российский добровольческий корпус (РДК) сообщил в Instagram 6 января. Побратимы рассказали, что "Эней" считал родными для себя и Украину, и Россию, поскольку родился в Москве и вырос в Одессе.

"Исключительно умный и образованный, открытый и добрый человек, он стремился приносить пользу Корпусу не только в бою, но и за его пределами", — вспомнили в РДК.

Пресс-служба Корпуса рассказала, что Тимофей горячо переживал за судьбу своего народа. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он изучал философию на первом курсе университета в Санкт-Петербурге и хотел стать публичным философом.

Відео дня

Тимофей Ануфриев участвовал во многих операциях РДК

"Ему было противно то, что многие из его окружения в РФ делали вид, будто ничего не происходит. Поэтому он принял решение сначала уехать из России, а затем вступить в Российский Добровольческий Корпус", — рассказали в РДК.

На протяжении своего боевого пути штурмовик "Эней" участвовал во многих боевых операциях, зачищал позиции оккупантов и брал их в плен. Был награжден медалью "За содействие военной разведке Украины".

"Жил и ушел, как настоящий рыцарь и поэт, в лучах огненной славы!" — отметили в пресс-службе Корпуса.

"Эней" в рядах РДК участвовал в штурмах, зачистках и брал оккупантов в плен

Воспоминания о Тимофее Ануфриеве

Знакомый с Тимофеем Валентин Долгочуб рассказал, что в 17-18 лет сын художника основал в Одессе философский кружок.

"На момент вторжения Тимофей учился в РФ и не имел никакой необходимости выбирать в этой войне сторону. Но он выбрал, и одолел этот путь с честью. Мы случайно встретились с ним чуть больше месяца назад, я едва узнал его — так он изменился. Говорили, конечно, о боевом опыте, который он получил в гораздо большей степени, чем я", — вспомнил Валентин.

По информации "Суспільного", Тимофею Ануфриеву на момент гибели было 22 года.

Что известно об отце Тимофея Ануфриева

Его отца, Сергея Ануфриева, журналисты называют одной из ключевых фигур искусства в Одессе 1980-х годов. Он работал в киевском сквоте "Парижская коммуна", участвовал в группах "Облачная комиссия", "Общество Тарту", а также в движении московского концептуализма. В течение 1998-2000 годов Сергей Ануфриев участвовал в деятельности ассоциации "Новое искусство", контркультурного журнала "ПЛИ" и создании литературной школы "Одекаданс" в Одессе.

Напомним, 9 августа 2025 года на войне погиб известный украинский художник Давид Чичкан. Побратимы рассказали, что он получил ранение, отражая штурмы россиян на Запорожском направлении.

22 июля глава Национальной полиции Иван Выговский сообщал в Донецкой области в ДТП погиб командир бригады "Ярость" Максим Казбан.