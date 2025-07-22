В ДТП в Донецкой области погиб командир бригады "Лють" Максим Казбан

О гибели воина рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Максима Кабзана он назвал человеком чести и слова, за которым "шли сотни в самые тяжелые времена".

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Командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП. О трагедии сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в посте на Facebook.

Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области

"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена… Настоящий воин и патриот своей страны. Неописуемая боль и грусть", — написал Выговский.

Глава Нацполиции выразил соболезнования родным, близким Максима Казбана и "всем полицейским, кому посчастливилось его знать".

"Покойся с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю", — резюмировал Выговский.

Подробностей о том, где и при каких обстоятельствах произошло ДТП, Выговский не сообщил.

Кто такой Максим Казбан

Полковник полиции Максим Казбан возглавил бригаду "Лють" в сентябре 2024 года. До этого момента он был первым заместителем командира бригады. Участие в защите Украины Казбан принимал еще с 2014 года, когда воевал на востоке Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ Максим Казбан принял участие во многих специальных операциях Вооруженных сил Украины, в том числе в операции по уничтожению российских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном. Когда была создана бригада "Лють", офицер сразу перевелся в ее состав.

Напомним, накануне в курортном городке Испании нашли тело 61-летнего украинца. Погибшим оказался бывший сотрудник МВД, а место инцидента связано с громким убийством российского дезертира.

А военнослужащая Татьяна Черновол сообщила о смерти своего напарника, бойца Любомира Нидзельского от химического оружия, которое, несмотря на запрет Женевской конвенции, используют российские оккупанты.