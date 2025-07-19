Военный Любомир Нидзельский погиб от химического оружия ВС РФ: подробности (фото)

31-летний Любомир был оператором ПТРК "Стугна". С защитником попрощались 18 июля на его родной Житомирщине. О потере сообщила военнослужащая Татьяна Черновол, которая была напарницей бойца.

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"В моем взводе погиб воин, мой напарник Любомир Нидзельский. Погиб на дежурстве "Стугны" на нуле, от удара запрещенного химического оружия", — написала Черновол в Facebook.

Она добавила, что Любомир Нидзельский "погиб воином" — "он сжигал врага "Стугной".

Он был напарником Черновол еще со времен обороны Киева, рассказала военнослужащая.

"Он дежурил ночью, я — днем... Он деликатный, искренний, спокойный человек, он моя фронтовая семья, мы так привыкли к нему, что до сих пор не осознаем, что его нет. Нам так больно", — написала она.

"Мы всегда были очень внимательными и организованными. У нас на позициях всегда были противогазы. Любомир из последних сил пытался его надеть, но не успел, потерял сознание... Прилет был очень точным — в зелень которая прикрывала вход в подвал. Второму: Сергею просто повезло, он потерял сознание возле выхода наружу, где газы проветрило на протяжении, он был без сознания 7 часов. До сих пор у него не работают почки", — рассказала Черновол.

Что известно о Любомире Нидзельском

Любомир Нидзельский родился 11 апреля 1994 года в селе Тетирка на Житомирщине, сообщили в Житомирском горсовете. С детства интересовался математикой и информатикой, в школу пошел в пять с половиной лет.

Окончил государственный университет "Житомирская политехника", получив специальность инженера по специальности "Биотехнические и медицинские аппараты и системы".

С началом полномасштабной войны вернулся в армию. Служил в боевом подразделении, имел псевдоним "Любчик".

Любомир Нидзельский с побратимами Фото: Соцсети

Был награжден знаком отличия главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест", медалью "Ветеран войны — участник боевых действий", памятным знаком отличия 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

"Любчик мечтал жить в городе, путешествовать по стране и миру, отдыхать с родителями и братом, видеться чаще с друзьями, как в старые добрые времена и всегда быть рядом со мной", — написала Оксана Нидзельская, жена погибшего.

Прощание с Героем состоялось 18 июля в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира.

Похоронили его на Аллее Славы Корбутовского городского кладбища.

Напомним, в июне военные сообщали, что российские оккупационные войска систематически применяют запрещенное Женевскими конвенциями химическое оружие на Северском направлении, что в Донецкой области.

Фокус также писал о том, что в российских дронах, которыми атакуют украинские города, начали находить капсулы с отравляющим веществом.