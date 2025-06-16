"Расходится по блиндажам": ВС РФ применяют химическое оружие в Донецкой области, — Нацгвардия

Российские оккупационные войска в течение последних трех недель систематически применяют запрещенное Женевскими конвенциями химическое оружие на Северском направлении, что в Донецкой области.

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Применение химикатов сопровождается активизацией наступательных действий противника, сообщили в пресс-службе бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж".

"Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", — говорится в сообщении.

В подразделении уточнили, что это химическое оружие наносит "много бед" украинским защитникам.

В то же время в НГУ "Рубеж" подчеркнули, что во время штурмов ВС РФ используют мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили.

"Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", — отметили бойцы ВСУ.

Напомним, 4 июня стало известно, что к охране Крымского моста россияне привлекли даже химические войска.

Фокус также писал о том, что в российских дронах, которыми атакуют украинские города, начали находить капсулы с отравляющим веществом.