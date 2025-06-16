"Розходиться по бліндажах": ЗС РФ застосовують хімічну зброю на Донеччині, — Нацгвардія

Російські окупаційні війська протягом останніх трьох тижнів систематично застосовують заборонену Женевськими конвенціями хімічну зброю на Сіверському напрямку, що у Донецькій області.

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Застосування хімікатів супроводжується активізацією наступальних дій противника, повідомили в пресслужбі бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж".

"Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", — йдеться у повідомленні.

В підрозділі уточнили, що ця хімічна зброя завдає "багато лиха" українським захисникам.

Водночас в НГУ "Рубіж" підкреслили, що під час штурмів ЗС РФ використовують мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі.

"Завдяки вивіреній системі фіксації та вогневого ураження наші захисники працюють настільки злагоджено, що штурмові групи окупантів ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до наших позицій", — наголосили бійці ЗСУ.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що до охорони Кримського моста росіяни залучили навіть хімічні війська.

Фокус також писав про те, що у російських дронах, якими атакують українські міста, почали знаходити капсули з отруйною речовиною.