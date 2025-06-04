Підрив Кримського мосту: до охорони переправи окупанти залучили навіть хімічні війська

3 червня СБУ втретє атакувала Керченський міст в окупованому Криму. Про пошкодження цієї незаконної будівлі поки що нічого не відомо, але відомо про те, що окупанти задіяли для його охорони навіть хімічні війська.

Related video

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Я впевнений, що навіть росіяни не знають насправді, що там сталося, до кінця. Щоб дослідити такі об'єкти після ураження потрібен час, спеціалісти і навіть технології. Не факт, що ми дізнаємося, що там відбувається, але за свідченнями місцевих, є такі пошкодження, які навіть можна побачити", — говорить Плетенчук.

Він додав, що в Криму постійно відбуваються вибухи і міст насправді росіяни захищають — вони впевнені у тому, що є небезпека і захищають його краще, ніж деякі об'єкти на території РФ.

"Після вибухів вони перекривали рух. З берега там працює берегова охорона ФСБ, але усі загородження, які вони там нагородили, їм не допомогли. Не хочу підказувати росіянам, але вони багато чого зробили, можна ще додати бронепотяг — на рейки поставити. Вони оточили міст різноплановими системами ППО у великій кількості — під різні види загроз. Що стосується сухопутної компоненти, то там Росгвардія, ФСБ, прикордонники і навіть хімічні війська", — говорить Дмитро Плетенчук.

Раніше залучали Чорноморський флот, але зараз він вже не може там працювати. Також були випадки раніше, коли росіяни не дозволяли пересуватися мостом туристам. Їх змушували повертатися.

"Не менш дивними і сумними є кейси, коли тих громадян, хто жив до окупації, не випускають з Криму. Людям банально не дозволяють покинути Крим", — поділився Дмитро Плетенчук.

Він додав, що окупанти фактично не використовують залізничну частину моста для перевезення військової техніки після останнього інциденту з мостом.

Нагадаємо, що 3 червня після першого удару по Кримському мосту було зроблено повторну атаку. Російські пабліки заявили про намагання пробити загородження.

Експерти кажуть, що для підриву мосту СБУ могла використати українські розробки — морські дрони "Марічка" і Толока".