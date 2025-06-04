Подрыв Крымского моста: к охране переправы оккупанты привлекли даже химические войска

3 июня СБУ в третий раз атаковала Керченский мост в оккупированном Крыму. О повреждении этого незаконного здания пока ничего не известно, но известно о том, что оккупанты задействовали для его охраны даже химические войска.

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Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Я уверен, что даже россияне не знают на самом деле, что там произошло, до конца. Чтобы исследовать такие объекты после поражения нужно время, специалисты и даже технологии. Не факт, что мы узнаем, что там происходит, но по свидетельствам местных, есть такие повреждения, которые даже можно увидеть", — говорит Плетенчук.

Он добавил, что в Крыму постоянно происходят взрывы и мост на самом деле россияне защищают — они уверены в том, что есть опасность и защищают его лучше, чем некоторые объекты на территории РФ.

"После взрывов они перекрывали движение. С берега там работает береговая охрана ФСБ, но все заграждения, которые они там наградили, им не помогли. Не хочу подсказывать россиянам, но они многое сделали, можно еще добавить бронепоезд — на рельсы поставить. Они окружили города разноплановыми системами ПВО в большом количестве — под разные виды угроз. Что касается сухопутной компоненты, то там Росгвардия, ФСБ, пограничники и даже химические войска", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Раньше привлекали Черноморский флот, но сейчас он уже не может там работать. Также были случаи раньше, когда россияне не позволяли передвигаться по мосту туристам. Их заставляли возвращаться.

"Не менее странными и печальными являются кейсы, когда тех граждан, кто жил до оккупации, не выпускают из Крыма. Людям банально не позволяют покинуть Крым", — поделился Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что оккупанты фактически не используют железнодорожную часть моста для перевозки военной техники после последнего инцидента с мостом.

Напомним, что 3 июня после первого удара по Крымскому мосту была предпринята повторная атака. Российские паблики заявили о попытке пробить заграждение.

Эксперты говорят, что для подрыва моста СБУ могла использовать украинские разработки — морские дроны "Маричка" и Толока".