"Пробивают проход": Крымский мост атакуют морские дроны, – роспаблики

Повторная атака на Крымский мост наблюдается днем 3 июня. Движение автотранспорта остановили, также закрыт рейд в бухте Севастополя.

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Об этом пишут российские мониторинговые Telegram-каналы.

Тревогу дали из-за опасности по надводно-подводным целям на всей территории берега Крыма и Севастополя. Имеются данные об атаке на Крымский мост морскими дронами.

"Пробивают проход в заграждениях", — кратко отмечает Lpr 1.

По данным "РИА-Новости", рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение. Движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрыто.

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев добавил, что в районе Северного и Южного молов ВМФ России проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения с применением различных видов оружия до 16.00.

Российские Z-паблики отмечают, что минирования Крымского моста утром 3 июня не было. Безэкипажные катера атаковали опору моста, но все конструкции якобы целы и мост работает в обычном режиме.

Особое внимание россияне обратили на свободный доступ украинских специалистов к веб-камерам на Крымском мосту. Возможно, вся система видеонаблюдения стратегического объекта "скомпрометирована" и неизвестно как долго это длилось.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявлял о значимости Крымского моста как военной цели для Сил обороны Украины и советовал придерживаться в этом вопросе "информационной тишины".

Украинская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан ранее надела футболку с изображением Крымского моста и горящими цистернами железнодорожного состава.