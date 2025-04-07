Удары по Крымскому мосту: командующий ВМС призывает к "информационной тишине" (видео)

Соединяющий оккупированный полуостров с Россией Крымский мост давно стал значимой целью Сил обороны Украины. Но нанести по нему массированный удар не так просто.

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа в интервью проекту "Крым.Реалии" заявил, что в этом вопросе следует сохранять "информационную тишину".

В ВМС признают, что Крымский мост — это крайне сложная цель

Неижпапа признает, что мост — сложная цель для массированной атаки, особенно в настоящее время. Однако "в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить".

"Нет границ, которые нельзя перейти. Мост такая же цель, как и остальные. Если мы говорим, что завтра ударим по мосту, наверное, противник об этом узнает через телевидение? Или скажем, что не ударим его. Это же неправильно", — подчеркнул военный.

Командующий опроверг данные о том, что ударов по Крыму якобы стало меньше. Военные ВСУ работают в штатном режиме, как и на других направлениях фронта.

"Цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг. Я не могу вам предоставить такой аналитики… Цели поражают. Видимо, интенсивность не такая большая. Может это связано с важностью других направлений", — сказал Неижпапа.

Напомним, в марте Неижпапа говорил о высокой вероятности третьего удара по Крымскому мосту. Вице-адмирал был настроен оптимистично касательно полного разрушения конструкции.

Первый мощный взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. В тот день на дорожном полотне взорвался грузовик и частично обвалились два автомобильных пролета.