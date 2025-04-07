Удари по Кримському мосту: командувач ВМС закликає до "інформаційної тиші" (відео)

Кримський міст, що з'єднує окупований півострів із Росією, давно став значущою ціллю Сил оборони України. Але завдати по ньому масованого удару не так просто.

Related video

Командувач Військово-морських сил (ВМС) України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю проєкту "Крим.Реалії" заявив, що в цьому питанні слід зберігати "інформаційну тишу".

У ВМС визнають, що Кримський міст — це вкрай складна мета

Неїжпапа визнає, що міст — складна ціль для масованої атаки, особливо нині. Однак "у житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати".

"Немає кордонів, які не можна перейти. Міст така ж ціль, як і решта. Якщо ми говоримо, що завтра вдаримо по мосту, напевно, противник про це дізнається через телебачення? Або скажемо, що не вдаримо його. Це ж неправильно", — наголосив військовий.

Командувач спростував дані про те, що ударів по Криму нібито стало менше. Військові ЗСУ працюють у штатному режимі, як і на інших напрямках фронту.

"Цілі є в Криму і в інших областях, де перебуває ворог. Я не можу вам надати такої аналітики... Цілі вражають. Мабуть, інтенсивність не така велика. Може це пов'язано з важливістю інших напрямків", — сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, у березні Неїжпапа говорив про високу ймовірність третього удару по Кримському мосту. Віце-адмірал був налаштований оптимістично щодо повного руйнування конструкції.

Перший потужний вибух на Кримському мосту стався в жовтні 2022 року. Того дня на дорожньому полотні вибухнула вантажівка і частково обвалилися два автомобільні прольоти.