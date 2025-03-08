"Бог любит троицу": командующий ВМС намекает на новый удар по Крымскому мосту, — The Guardian

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа допускает возможность полного разрушения моста в Керченском проливе. По его словам, третья операция активно обсуждается.

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Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа анонсировал третий удар по Крымскому мосту (он же Керченский мост), который соединяет аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив. Об обсуждении третьей операции он сказал в интервью The Guardian, опубликованном 8 марта.

Журналисты отмечают, что украинский вице-адмирал выразил оптимизм относительно возможности полного разрушения моста, который построила Россия, чтобы соединить Крым со своей территорией. Двумя предыдущими ударами было повреждено дорожное покрытие и железнодорожные пути, поэтому ВС РФ не могли переправлять по Керченскому мосту тяжеловесные фуры.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", — сказал Неижпапа журналистам.

Командующий ВМС ВСУ также прокомментировал приостановление поставок американского вооружения и разведданных по приказу администрации президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Украина не может отделиться от США, а мир сейчас перешел к новой эпохе войны между демократическими и авторитарными странами.

"Мы на линии огня тоталитарных государств", — сказал Неижпапа.

Удары по Крымскому мосту

Первый взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Российские СМИ сообщали, что на дорожном полотне взорвали грузовой автомобиль, в результате чего частично обвалились два автомобильных пролета.

Британская военная разведка 17 октября сообщала, что подрыв Керченского моста нарушил снабжение войск РФ на юге.

Федеральная служба безопасности России обвинила в организации диверсии начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Официальный представитель пресс-центра ГУР Андрей Юсов опроверг обвинения оккупантов и назвал их чушью.

В следующий раз взрывы на Крымском мосту прогремели 17 июля 2023 года. 26 июля глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил, что в подрыве Крымского моста участвовали украинские спецслужбы.

Напомним, в ночь на 8 марта ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области, который является одним из крупнейших производителей топлива в РФ.

Вечером 7 марта атаке ударных беспилотников подвергся завод по производству сухпайков для армии РФ в Брянской области.