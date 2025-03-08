"Бог любить трійцю": командувач ВМС натякає на новий удар по Кримському мосту, — The Guardian

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа припускає можливість повного зруйнування мосту в Керченській протоці. За його словами, третя операція активно обговорюється.

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Командувач Військово-морськими силами України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа анонсував третій удар по Кримському мосту (він же Керченський міст), який з'єднує анексований півострів із Росією через Керченську протоку. Про обговорення третьої операції він сказав в інтерв'ю The Guardian, опублікованому 8 березня.

Журналісти зазначають, що український віцеадмірал висловив оптимізм щодо можливості повного руйнування мосту, який побудувала Росія, щоб з'єднати Крим зі своєю територією. Двома попередніми ударами було пошкоджено дорожнє покриття та залізничні колії, тож ЗС РФ не могли переправляти Керченським мостом великовагові фури.

"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю", — сказав Неїжпапа журналістам.

Командувач ВМС ЗСУ також прокоментував призупинення постачання американського озброєння та розвідданих за наказом адміністрації президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що Україна не може відокремитися від США, а світ зараз перейшов до нової епохи війни між демократичними та авторитарними країнами.

"Ми на лінії вогню тоталітарних держав", — сказав Неїжпапа.

Удари по Кримському мосту

Перший вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Російські ЗМІ повідомляли, що на дорожньому полотні підірвали вантажний автомобіль, внаслідок чого частково обвалилися два автомобільні прольоти.

Британська воєнна розвідка 17 жовтня повідомляла, що підрив Керченського мосту порушив постачання військ РФ на півдні.

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила в організації диверсії начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Офіційний представник пресцентру ГУР Андрій Юсов заперечив звинувачення окупантів і назвав їх нісенітницею.

Наступного разу вибухи на Кримському мосту пролунали 17 липня 2023 року. 26 липня голова СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що у підриві Кримського мосту брали участь українські спецслужби.

Нагадаємо, в ніч на 8 березня ЗСУ атакували НПЗ у Ленінградській області, який є одним із найбільших виробників палива у РФ.

Ввечері 7 березня атаки ударних безпілотників зазнав завод із виробництва сухпайків для армії РФ у Брянській області.