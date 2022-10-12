ФСБ звинуватила в організації диверсії на Кримському мосту голову ГУР Кирила Буданова

Спецслужба вже заарештувала вісім осіб і заявила про те, що учасниками українських розвідників були щонайменше 12 громадян України, Грузії, Вірменії та Росії.

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Федеральна служба безпеки РФ офіційно звинуватила керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в організації підриву Кримського мосту, повідомляють російські ЗМІ. Чекісти заявили про затримання вісьмох осіб: п'ятьох росіян і трьох громадян України та Вірменії, яких називають співучасниками Буданова. В ФСБ стверджують, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб.

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Спецслужба опублікувала заяву, в якій описала етапи підготовки диверсії, яка нібито розпочалася ще в серпні. За версією ФСБ, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг. Потім вантаж відправили з порту Одеси до Болгарії, звідти до Грузії, а потім у Вірменію.

Звинувачують громадян України, Грузії, Вірменії та Росії

Чекісти назвали імена кількох людей, яких звинувачують у підготовці вибуху.

До організації переправлення вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Цюркало Михайло Володимирович, 1975 р. н., Ковач Денис Олегович, 1979 р. н., Соломко Роман Іванович, 1971 р. н., громадяни Грузії Іносарідзе Сандро, брокер на ім'я "Леван" та громадянин Вірменії Терчанян Артур, 1985 р. н.", — сказано в заяві.

Судячи з цього повідомлення, у жовтні вантаж знову повернувся до Грузії. 4 жовтня він перетнув російсько-грузинський кордон і 6 жовтня його доставили на оптову базу в Армавірі Краснодарського краю.

7 жовтня за сприяння семи осіб із громадян України та Росії документи на вантаж нібито змінили, вказавши як його одержувача фірму, якої не існує, в Криму. Палети завантажили у вантажівку росіянина Махіра Юсубова, яка взялася доставити їх до Сімферополя, 8 жовтня о 06:03 вантажівка вибухнула на мосту.

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"Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся "Іваном Івановичем", котрий використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний у мережі інтернет, так і зареєстрований на громадянина України мешканця м. Кременчук Андрійченко Сергія Володимировича, 1988 р. н.", — запевняють в ФСБ.

Раніше про те, що підрив мосту — справа рук українських спецслужб, заявив російський президент Володимир Путін.

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Зазначимо, що Україна не взяла на себе відповідальності за інцидент на мосту. До того ж, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що за організацією диверсії можуть стояти російські силовики, які за допомогою такої акції хочуть підставити конкурентів і зміцнити свої позиції.

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У ГУР Міноборони України звинувачення ФСБ наразі не прокоментували. Раніше там назвали брехнею твердження Кремля про те, що масовані ракетні удари по Україні є відповіддю на диверсію на Кримському мості: удари Росія запланувала на початку жовтня.