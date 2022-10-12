ФСБ обвинила в организации диверсии на Крымском мосту главу ГУР Кирилла Буданова

Спецслужба уже арестовала восемь человек и заявила о том, что соучастниками украинских разведчиков были как минимум 12 граждан Украины, Грузии, Армении и России.

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Федеральная служба безопасности РФ официально обвинила руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в организации подрыва Крымского моста, сообщают российские СМИ. Чекисты заявили о задержании восьмерых человек: пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которых называют соучастниками Буданова. В ФСБ утверждают, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек.

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Спецслужба опубликовала заявление, в котором описала этапы подготовки диверсии, которая якобы началась еще в августе. По версии ФСБ, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг. Затем груз отправили из порта Одессы в Болгарию, оттуда — в Грузию, а после — в Армению.

Обвиняют граждан Украины, Грузии, Армении и России

Чекисты назвали имена нескольких человек, которых обвиняют в подготовке взрыва.

"К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.", — сказано в заявлении.

Судя по этому сообщению, в октябре груз опять вернулся в Грузию. 4 октября он пересек российско-грузинскую границу и 6 октября его доставили на оптовую базу в Армавире Краснодарского края.

7 октября при содействии семи человек из числа граждан Украины и России документы на груз якобы изменили, указав в качестве его получателя несуществующую фирму в Крыму. Паллеты погрузили в грузовик россиянина Махира Юсубова, который взялся доставить их в Симферополь, 8 октября в 6:03 грузовик взорвался на мосту.

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"Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р", — уверяют в ФСБ.

Ранее о том, что подрыв моста — дело рук украинских спецслужб заявил российский президент Владимир Путин.

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Отметим, что Украина не взяла на себя ответственность за инцидент на мосту. Более того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что за организацией диверсии могут стоять российские силовики, которые с помощью такой акции хотят подставить конкурентов и упрочить свои позиции.

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В ГУР Минобороны Украины обвинение ФСБ пока не прокомментировали. Ранее там назвали ложью утверждение Кремля о том, что массированные ракетные удары по Украине являются ответом на диверсию на Крымском мосту: удары Россия запланировала в начале октября.