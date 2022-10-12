"Дивно, що візитівку не знайшли": ГУР потролило ФСБ через підрив Кримського мосту

Відомство відреагувало на нещодавні звинувачення окупантів у тому, що начальник ГУР МОУ Кирило Буданов особисто розробляв план диверсії на Кримському мосту.

Related video

Заяви російських спецслужб щодо причетності військової розвідки України до підриву Кримського мосту є нісенітницею. Про це в коментарі "Суспільному" заявив офіційний представник пресцентру Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зокрема, він вирішив відреагувати на нещодавню заяву Федеральної служби безпеки РФ про те, що начальник ГУР МОУ Кирило Буданов брав участь у розробці плану здійснення диверсії на Кримському мосту.

За словами Юсова, подібні звинувачення з боку спецслужби країни-агресора є нісенітницею, які не потребують коментування. Представник пресцентру ГУР також потролив ФСБ та здивувався, що російські пропагандисти на місці підриву Кримського мосту не знайшли візитівки керівника відомства Кирила Буданова.

"Нісенітниця вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їх чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли в районі Кримського мосту", — додав Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

Зазначимо, що вранці 12 жовтня ФСБ Росії висунула начальнику військової розвідки України Кирилу Буданову звинувачення щодо організації диверсії на Кримському мосту. Для здійснення операції, як стверджують окупанти, залучили громадян Росії та Вірменії, а сам план щодо підриву стратегічного об'єкта нібито розробляли не менше 12 осіб. На думку ФСБ, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з будівельною поліетиленовою плівкою.

Президент РФ Володимир Путін також поклав на Україну відповідальність за підрив Кримського мосту, назвавши його терористичним актом.