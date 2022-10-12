"Странно, что визитку не нашли": ГУР потроллило ФСБ из-за подрыва Крымского моста

Ведомство отреагировало на недавние обвинения оккупантов о том, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов лично разрабатывал план диверсии на Крымском мосту.

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Заявления российских спецслужб о причастности военной разведки Украины к подрыву Крымского моста являются чушью. Об этом в комментарии "Суспільному" заявил официальный представитель пресс-центра Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В частности, он решил отреагировать на недавнее заявление Федеральной службы безопасности РФ о том, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов принимал участие в разработке плана по осуществлению диверсии на Крымском мосту.

По словам Юсова, подобные обвинения со стороны спецслужбы страны-агрессора являются чушью, которые не нуждаются в комментировании. Представитель пресс-центра ГУР также потроллил ФСБ и удивился, что российские пропагандисты на месте подрыва Крымского моста не нашли визитки руководителя ведомства Кирилла Буданова.

"Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Странно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", — добавил Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Отметим, что утром 12 октября ФСБ России выдвинула начальнику военной разведки Украины Кириллу Буданову обвинения в организации диверсии на Крымском мосту. Для осуществления операции, как утверждают оккупанты, привлекли граждан России и Армении, а сам план по подрыву стратегического объекта якобы разрабатывали не менее 12 человек. По мнению ФСБ, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Президент РФ Владимир Путин также возложил на Украину ответственность за подрыв Крымского моста, назвав его террористическим актом.