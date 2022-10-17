Вибух на Кримському мості порушив постачання військ РФ на півдні, – британська воєнна розвідка

Російські сили перетворили Мелітополь на вузол шляхів постачання та збільшили підвезення вантажів через Маріуполь. В українському командуванні кажуть, що підрив моста скоротив логістичні можливості південного угрупування окупантів на 75%.

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Вибух на Кримському мосту створив проблеми у ланцюжку постачання російських окупантів на південних захоплених територіях України. Про це повідомили у Twitter розвідники з Міністерства оборони Великобританії.

Міст ремонтують, по ньому частково відновили рух. Попри це, на мосту все одно створюються великі черги із вантажних автомобілів, наголосили фахівці.

У британській розвідці зазначили, що російське угрупування, що діє на півдні, збільшило матеріально-технічне постачання через окупований Маріуполь. Так вони хочуть покрити нестачу пропускної спроможності Кримського мосту.

[ + – ] Маршрут через Запорізьку область стає важливим для ЗС РФ через погіршення шляхів постачання через Крим

Російську присутність у Херсоні розвідники називають "напруженою". Через погіршення шляхів постачання через Крим важливим для ЗС РФ стає маршрут через Запорізьку область.

Мелітополь перетворився на вузол шляхів постачання та місце базування авіації російських військ, підсумувало міністерство.

Керівниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк додала, що вибух Кримського мосту скоротив логістичні можливості ЗС РФ на півдні на 75%. За її оцінкою, ситуація в окупантів зі спорядженням, постачанням та логістикою критична.

"Підтягування резервів проходило звідти, майже 75% цих поставок йшло саме через Кримський міст. Вони страждають через брак обладнання, боєкомплекту, військової техніки", — зазначила вона.

За словами Гуменюк, погана погода змушує російських військових зупиняти пороми. Через це створюються труднощі у переправі через Керченську протоку.

Кримським мостом пустили пасажирські автобуси

За даними міністерства транспорту Криму, міст відкрили для руху автобусів. З ранку 17 жовтня їх запустили в обидва напрямки.

"Проїхати мостом можна на легковому транспорті, на приміських поїздах і поїздах далекого прямування. За бажання пасажири можуть скористатися катерами і поромами Керченської морської переправи", — зауважила так звана влада півострова.

Нагадаємо, що російська влада планувала відремонтувати Кримський міст не пізніше 1 липня наступного року. Компанія "Нижньоангарськтрансбуд" стала єдиною виконавицею робіт.

Знімки від 13 жовтня компанії Maxar Technologies показали, як відбувається ремонт на залізничній гілці та пошкоджених ділянках автопрольоту Кримського мосту.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що вибухівку для Кримського мосту могли доставити морем з Одеси. Путін вважає, що вибухівку для підриву мосту міг доставити корабель з українським зерном "зерновим коридором".