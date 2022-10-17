Взрыв на Крымском мосту нарушил снабжение войск РФ на юге, – британская военная разведка

Российские силы превратили Мелитополь в узел путей снабжения и увеличили подвоз грузов через Мариуполь. В украинском командовании говорят, что подрыв моста сократил логистические возможности южной группировки оккупантов на 75%.

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Взрыв на Крымском мосту создал проблемы в цепочке снабжения российских оккупантов на южных захваченных территориях Украины. Об этом сообщили в Twitter разведчики из Министерства обороны Великобритании.

Мост ремонтируют, по нему частично возобновили движение. Несмотря на это, на мосту все равно создаются большие очереди из грузовых автомобилей, подчеркнули специалисты.

В британской разведке отметили, что действующая на юге российская группировка увеличила материально-техническое снабжение через оккупированный Мариуполь. Таким образом они хотят покрыть недостаток пропускной способности Крымского моста.

[ + – ] Маршрут через Запорожскую область становится важным для ВС РФ из-за ухудшения путей снабжения через Крым

Российское присутствие в Херсоне разведчики называют "напряженным". Из-за ухудшения путей снабжения через Крым важной для ВС РФ становится маршрут через Запорожскую область.

Мелитополь превратился в узел путей снабжения и место базирования авиации российских войск, заключило министерство.

Руководитель координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что взрыв Крымском мосту сократил логистические возможности ВС РФ на юге на 75%. По ее оценке, ситуация у оккупантов со снаряжением, снабжением и логистикой критическая.

"Подтягивание резервов проходило оттуда, почти 75% этих поставок шло именно через Крымский мост. Они страдают из-за недостатка оборудования, боекомплекта, военной техники", — отметила она.

По словам Гуменюк, плохая погода вынуждает российских военных останавливать паромы. Из-за этого создаются трудности в переправе через Керченский пролив.

По Крымскому мосту пустили пассажирские автобусы

По данным "министерства транспорта" Крыма, мост открыли для движения автобусов. С утра 17 октября их запустили в оба направления.

"Проехать по мосту можно на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования. При желании пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы", — заметили так называемые власти полуострова.

Напомним, что российские власти планировали отремонтировать Крымский мост не позднее 1 июля следующего года. Компания "Нижнеангарсктрансстрой" стала единственным исполнителем работ.

Снимки от 13 октября компании Maxar Technologies показали, как идет ремонт на железнодорожной ветке и поврежденных участках автопролета Крымского моста.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что взрывчатку для Крымского моста могли доставить по морю из Одессы. Путин полагает, что взрывчатку для подрыва моста мог доставить корабль с украинским зерном по "зерновому коридору".