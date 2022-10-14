Власти РФ хотят восстановить Крымский мост к лету 2023 года

Правительство РФ назначило зарегистрированное в Бурятии ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем работ. Судя по данным из открытых источников, компанию ликвидировали 6 лет назад.

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Крымский мост собирается восстанавливать российская компания "Нижнеангарсктрансстрой". Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, которое опубликовано на российском портале правовой информации.

Переправу хотят отремонтировать к середине следующего года, все работы должны завершить не позднее 1 июля, говорится в документе.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста", — отметили чиновники.

[ + – ] Компания "Нижнеангарсктрансстрой" зарегистрирована в Бурятии

ООО "Нижнеангарсктрансстрой", согласно распоряжению, станет единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Компании разрешили привлекать соисполнителей, но при условии личного выполнения не менее 50% объема обязательств по каждому госконтракту.

Компанию "Нижнеангарсктрансстрой" ликвидировали 6 лет назад

По данным агентства "РБК", компания "Нижнеангарсктрансстрой" зарегистрирована в городе Северобайкальск Республики Бурятия. Ее руководитель — Вениамин Лешуков.

В профиле компании на российском портале деловой информации "СБИС" говорится, что организация ликвидирована и действовала с 8 июня 2009-го по 26 сентября 2016 года.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прозвучал утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сразу заявил о подрыве грузового авто на мосту.

Ремонт железнодорожного полотна и участков автопролета Крымского моста продолжается. По состоянию на 13 октября часть автодорожного моста была под водой. Власти РФ привлекли к ремонту путепровода 250 человек и 30 единиц техники.

По версии ФСБ, ответственным за подрыв Крымского моста является руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Российские силовики утверждают, что взрывчатку переправили из Одессы в Болгарию, а далее – в Грузию и Армению.

Украинским военным разведчикам показалось странным, что ФСБ не нашло на месте взрыва визитки Буданова.

Армения решила открыть уголовное дело за пособничество международному терроризму после подрыва Крымского моста. В Грузии заявили, что грузовик со взрывчаткой не заезжал на территорию страны.