Взрыв на Крымском мосту: Армения возбудила уголовное дело за поддержку терроризма

Армянские таможенники просвечивали груз рентгеном, смотрели все документы и рисков не выявили. По версии МЧС РФ, взрывчатку замаскировала специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров.

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Армения возбудила уголовное дело за пособничество международному терроризму из-за взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщили в армянской Службе национальной безопасности (СНБ).

Служба отреагировала на информацию в СМИ о грузовике, который якобы перевозил взрывчатку, а за его рулем был гражданин Армении.

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"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) группой лиц, а также подделки документов", – заявили правоохранители.

Предварительное следствие по делу продолжается, проводятся неотложные оперативно-розыскные комплексные мероприятия.

Таможенная служба Армении сообщила о выполнении всех необходимых процедур, но не нашла рисков в грузе, о котором рассказывала российская ФСБ, пишет ТАСС.

Армянские таможенники говорят о всех необходимых досмотрах грузовика в стране. Проверки предусмотрены процедурами ЕАЭС, сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы.

Взрыв на Крымском мосту — реакция Грузии

В ФCБ обвинили в причастности к инциденту не только гражданина Армении Терчаняна Артура. Грузовик со взрывчаткой, по версии российских силовиков, доставили из Болгарии в грузинский порт Поти. В схеме якобы участвовали граждане Грузии Иносаридзе Сандро и брокер по имени "Леван".

Правительство Грузии подчеркивает, что взорвавшийся грузовик не пересекал границу страны.

"Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что грузовик все же пересек госграницу, то начнется расследование и виновные будут привлечены к ответственности", — сказал заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

Бывший руководитель 294-го центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России Николай Вдовин говорил, что взрывчатку могли замаскировать специальная пленка и датчики, которые отражают сигналы сканеров при проверке груза.

"Благодаря определенным техническим средствам все можно организовать. Нужно учитывать, что не на каждом посту есть технические средства для обнаружения взрывчатых веществ. При большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять", — добавил он.

Напомним, что технологическая компания Maxar недавно показала новые спутниковые снимки Крымского моста. Часть автомобильного пролета до сих пор находится в море.

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