Автодорога под водой: появились новые фото разрушений Крымского моста

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, иллюстрирующие процесс ремонта переправы. Часть автострады до сих пор лежит в море, машины проезжают по двум полосам.

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Американская технологическая компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки разрушенного Крымского моста. Фотографии компания опубликовала в Twitter.

По данным компании, на снимках, сделанных в Крыму, виден процесс ремонта на железнодорожной ветке и поврежденных участках автомобильного пролета Крымского моста.

[ + – ] Автомобили ехали по Крымскому мосту и рядом с паромом [ + – ] Крымский мост после взрыва частично ушел под воду

"Видно, как автомобили едут по мосту и рядом с паромом, перевозящим грузовики через Керченский пролив", — отметили специалисты.

[ + – ] Мост ремонтируют 250 человек и 30 единиц техники

На снимках Maxar можно разглядеть, что часть автодорожного моста обвалилась и лежит под водой. Показанные снимки доказывают, что Крымский мост еще не пригоден для полноценного использования.

Металлические конструкции моста сильно прогнулись после взрыва.

Крымский мост ремонтируют 250 человек

Россияне продолжают восстанавливать Крымский мост после взрыва — для этого задействовали 250 человек и 30 единиц техники, писал в Telegram 12 октября так называемый вице-премьер полуострова Марат Хуснуллин.

"Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня", — проинформировал он.

Напомним, что российская Федеральная служба безопасности обвинила начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в разработке схемы подрыва Крымского моста.

ФСБ подозревает 8 человек: пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении. Их всех считают "соучастниками Буданова".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что взрыв на Крымском мосту мог произойти из-за конфликта между Минобороны РФ и ФСБ.

Представитель пресс-центра ГУР Минобороны Андрей Юсов назвал чушью обвинения украинской военной разведки в причастности к подрыву моста. Он удивился, почему российские пропагандисты до сих пор не нашли на месте взрыва визитку Кирилла Буданова.