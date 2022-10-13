Автошлях під водою: з'явилися нові фото руйнувань Кримського мосту

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, що ілюструють процес ремонту переправи. Частина автостради досі лежить у морі, машини проїжджають двома смугами.

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Американська технологічна компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки зруйнованого Кримського мосту. Фотографії компанія опублікувала у Twitter.

За даними компанії, на знімках, зроблених у Криму, видно процес ремонту на залізничній гілці та пошкоджених ділянках автомобільного прольоту Кримського мосту.

[ + – ] Автомобілі їхали Кримським мостом і поруч із поромом [ + – ] Кримський міст після вибуху частково пішов під воду

"Видно, як автомобілі їдуть мостом і поруч із поромом, що перевозить вантажівки через Керченську протоку", — зазначили фахівці.

[ + – ] Міст ремонтують 250 осіб та 30 одиниць техніки

На знімках Maxar можна побачити, що частина автодорожнього мосту обвалилася і лежить під водою. Вказані знімки доводять, що Кримський міст ще не придатний для повноцінного використання.

Металеві конструкції мосту сильно прогнулися після вибуху.

Кримський міст ремонтують 250 осіб

Росіяни продовжують відновлювати Кримський міст після вибуху — для цього задіяли 250 осіб та 30 одиниць техніки, писав у Telegram 12 жовтня так званий віцепрем'єр півострова Марат Хуснуллін.

"Вчора плавучі крани не змогли підійти до місця робіт через штормове попередження. Сьогодні один підійшов до мосту, другий очікуємо протягом дня", — поінформував він.

Нагадаємо, що російська Федеральна служба безпеки звинуватила начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у розробці схеми підриву Кримського мосту.

ФСБ підозрює 8 осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії. Їх усіх вважають "співучасниками Буданова".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що вибух на Кримському мості міг статися через конфлікт між Міноборони РФ та ФСБ.

Представник пресцентру ГУР Міноборони Андрій Юсов назвав нісенітницею звинувачення української військової розвідки у причетності до підриву мосту. Він здивувався, чому російські пропагандисти досі не знайшли на місці вибуху візитівку Кирила Буданова.