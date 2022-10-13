Вибух на Кримському мосту. Вірменія порушила кримінальну справу за підтримку тероризму

Вірменські митники просвічували вантаж рентгеном, дивилися всі документи й ризиків не виявили. За версією МНС РФ, вибухівку замаскувала спеціальна плівка й датчики, що відображають сигнали сканерів.

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Вірменія порушила кримінальну справу за допомогу міжнародному тероризму через вибух на Кримському мосту. Про це повідомили у вірменській Службі національної безпеки (СНБ).

Служба відреагувала на інформацію в ЗМІ про вантажівку, яка нібито перевозила вибухівку, а за її кермом був громадянин Вірменії.

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"Із метою перевірки достовірності отриманих відомостей і з'ясування всіх обставин справи в слідчому управлінні СНБ порушено кримінальну справу у зв'язку з очевидними випадками допомоги міжнародному тероризму, контрабанди вибухових речовин через кордон Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) групою осіб, а також підробки документа", — заявили правоохоронці.

Попереднє слідство в справі продовжується, проводяться невідкладні оперативно-розшукові комплексні заходи.

Митна служба Вірменії повідомила про виконання всіх необхідних процедур, але вона не знайшла ризиків у вантажі, про який розповідала російська ФСБ, пише ТАРС.

Вірменські митники говорять про всі необхідні огляди вантажівки в країні. Перевірки передбачені процедурами ЄАЕС, співробітники митниці просвітили вантаж рентгеном і перевірили документи.

Вибух на Кримському мості — реакція Грузії

У ФСБ звинуватили в причетності до інциденту не лише громадянина Вірменії Терчаняна Артура. Вантажівку з вибухівкою, за версією російських силовиків, доставили з Болгарії до грузинського порту Поті. У схемі нібито брали участь громадяни Грузії Іносарідзе Сандро та брокер на ім'я "Леван".

Уряд Грузії підкреслює, що вантажівка, яка вибухнула, не перетинала кордон країни.

"Жоден вантаж із тротилом, жодна вантажівка або вагон із іншими вибуховими речовинами не перетнув митний кордон. Якщо хтось стверджуватиме, що вантажівка все ж таки перетнула держкордон, то почнеться розслідування, і винних притягнуть до відповідальності", — сказав заступник міністра фінансів Грузії Георгій Какаурідзе.

Колишній керівник 294-го центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер" МНС Росії Микола Вдовін говорив, що вибухівку могли замаскувати спеціальна плівка й датчики, які відображають сигнали сканерів під час перевірки вантажу.

"Завдяки певним технічним засобам усе можна організувати. Потрібно враховувати, що не на кожній посаді є технічні засоби для виявлення вибухових речовин. За великого потоку фур не всі з них розвантажуватимуть і перевірятимуть", — додав він.

Нагадаємо, що технологічна компанія Maxar нещодавно показала нові супутникові знімки Кримського мосту. Частина автомобільного прольоту досі перебуває в морі.

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