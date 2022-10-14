Влада РФ хоче відновити Кримський міст до літа 2023 року

Уряд РФ призначив зареєстроване в Бурятії ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" єдиним виконавцем робіт. Судячи з даних із відкритих джерел, компанію ліквідували 6 років тому.

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Кримський міст збирається відновлювати російська компанія "Нижньоангарськтрансбуд". Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ, яке опубліковано на російському порталі правової інформації.

Переправу хочуть відремонтувати до середини наступного року, всі роботи мають завершити не пізніше 1 липня, йдеться у документі.

"Визначити товариство з обмеженою відповідальністю "Нижньоангарськтрансбуд" єдиним виконавцем здійснених у 2022 та 2023 роках закупівель робіт з проектування та відновлення зруйнованих елементів транспортної та інженерної інфраструктури Кримського мосту", — зазначили чиновники.

[ + – ] Компанія "Нижньоангарськтрансбуд" зареєстрована в Бурятії

ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд", згідно з розпорядженням, стане єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту. Компанії дозволили залучати співвиконавців, але за умови особистого виконання не менше 50% обсягу зобов'язань щодо кожного держконтракту.

Компанію "Нижньоангарськтрансбуд" ліквідували 6 років тому

За даними агентства "РБК", компанія "Нижньоангарськтрансбуд" зареєстрована в місті Північнобайкальськ Республіки Бурятія. Її керівник — Веніамін Лешуков.

У профілі компанії на російському порталі ділової інформації "СВІС" йдеться про те, що організація ліквідована і діяла з 8 червня 2009-го по 26 вересня 2016 року.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мості пролунав уранці 8 жовтня. Національний антитерористичний комітет РФ одразу заявив про підрив вантажного авто на мосту.

Ремонт залізничного полотна та ділянок автопрольоту Кримського мосту триває. Станом на 13 жовтня частина автодорожнього мосту була під водою. Влада РФ залучила до ремонту шляхопроводу 250 осіб та 30 одиниць техніки.

За версією ФСБ, відповідальним за підрив Кримського мосту є керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Російські силовики стверджують, що вибухівку переправили з Одеси до Болгарії, а далі — до Грузії та Вірменії.

Українським військовим розвідникам здалося дивним, що ФСБ не знайшло на місці вибуху візитки Буданова.

Вірменія вирішила відкрити кримінальну справу за допомогу міжнародному тероризму після підриву Кримського мосту. У Грузії заявили, що вантажівка з вибухівкою не заїжджала на територію країни.