Доставили морем. Путин озвучил свою версию уничтожения Крымского моста (видео)

Российский президент считает, что взрывчатку переправили из украинского города на мост с помощью сухогрузов, которые возят зерно по черноморскому "зерновому коридору".

Related video

Президент РФ Владимир Путин считает, что взрывчатку, от которой пострадал 8 октября Керченский мост, соединяющий временно оккупированный Крым с материковой частью России, могли привезти по морю из Одессы. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, 14 октября.

"Скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем из Одессы", – сказал российский президент.

По его словам, такие выводы сделали следователи ФСБ.

Путин также заявил, что якобы взрывчатку для подрыва Керченского моста с подконтрольной ВСУ территории Украины мог доставить один из зерновозов, которые сейчас курсируют по Черному морю с украинским зерном по так называемому "зерновому коридору". Однако по словам российского президента, подтверждений этому нет.

Кроме того, глава РФ пригрозил, что его страна может заблокировать перемещения зерна из украинских портов, если появятся доказательства использования этого трафика для подрыва Крымского моста.

[ + – ] Смотреть с 1:25:40

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прозвучал утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сразу заявил о подрыве грузового авто на мосту.

По версии ФСБ, ответственным за подрыв Крымского моста является руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Российские силовики утверждают, что взрывчатку переправили из Одессы в Болгарию, а далее – в Грузию и Армению.