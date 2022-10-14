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Доставили морем. Путін озвучив свою версію знищення Кримського мосту (відео)

кримський міст, вибух, керченський міст
Володимир Путін вважає, що вибухівку на Кримський міст міг доставити суховантаж

Російський президент вважає, що вибухівку переправили з українського міста на міст за допомогою суховантажів, які возять зерно по чорноморському "зерновому коридору".

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Президент РФ Володимир Путін вважає, що вибухівку, від якої постраждав 8 жовтня Керченський міст, котрий сполучає тимчасово окупований Крим із материковою частиною Росії, могли привезти морем з Одеси. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, 14 жовтня.

"Скоріш за все, вибухівка для НП на Кримському мосту була відправлена морем з Одеси", — сказав російський президент.

За його словами, такі висновки зробили слідчі ФСБ.

Путін також заявив, що нібито вибухівку для підриву Керченського мосту з підконтрольної ЗСУ території України міг доставити один із зерновозів, які зараз курсують по Чорному морю з українським зерном по так званому "зерновому коридору". Однак, за словами російського президента, підтверджень цьому немає.

Крім того, глава РФ погрожує, що його країна може заблокувати переміщення зерна з українських портів, якщо з'являться докази використання цього трафіку для підриву Кримського мосту.

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Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав уранці 8 жовтня. Національний антитерористичний комітет РФ одразу заявив про підрив вантажного авто на мосту.

За версією ФСБ, відповідальним за підрив Кримського мосту є керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Російські силовики стверджують, що вибухівку переправили з Одеси до Болгарії, а далі — до Грузії та Вірменії.