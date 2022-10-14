Доставили морем. Путін озвучив свою версію знищення Кримського мосту (відео)

Російський президент вважає, що вибухівку переправили з українського міста на міст за допомогою суховантажів, які возять зерно по чорноморському "зерновому коридору".

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Президент РФ Володимир Путін вважає, що вибухівку, від якої постраждав 8 жовтня Керченський міст, котрий сполучає тимчасово окупований Крим із материковою частиною Росії, могли привезти морем з Одеси. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, 14 жовтня.

"Скоріш за все, вибухівка для НП на Кримському мосту була відправлена морем з Одеси", — сказав російський президент.

За його словами, такі висновки зробили слідчі ФСБ.

Путін також заявив, що нібито вибухівку для підриву Керченського мосту з підконтрольної ЗСУ території України міг доставити один із зерновозів, які зараз курсують по Чорному морю з українським зерном по так званому "зерновому коридору". Однак, за словами російського президента, підтверджень цьому немає.

Крім того, глава РФ погрожує, що його країна може заблокувати переміщення зерна з українських портів, якщо з'являться докази використання цього трафіку для підриву Кримського мосту.

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Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав уранці 8 жовтня. Національний антитерористичний комітет РФ одразу заявив про підрив вантажного авто на мосту.

За версією ФСБ, відповідальним за підрив Кримського мосту є керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Російські силовики стверджують, що вибухівку переправили з Одеси до Болгарії, а далі — до Грузії та Вірменії.