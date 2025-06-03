Третий удар: СБУ взорвала опоры Крымского моста (видео)

Агенты Службы безопасности Украины заминировали опоры Крымского моста и активировали первое взрывное устройство в 4:44 утра 3 июня. В результате подрыва 1 100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте под водой были сильно повреждены подпорки опор сооружения на уровне дна.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СБУ отмечают, что после подводного взрыва мост фактически находится в аварийном состоянии.

В ведомстве рассказали, что операция длилась несколько месяцев. Ее планирование координировал председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. Операция проходила под его личным контролем.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой", — отметил Василий Малюк.

Он напомнил, что незаконно построенный Россией Крымский мост является легальной целью для украинских атак, особенно учитывая то, что оккупанты используют его для обеспечения своей армии.

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