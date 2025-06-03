Третій удар: СБУ підірвала опори Кримського моста (відео)

Агенти Служби безпеки України замінували опори Кримського мосту та активували перший вибуховий пристрій о 4:44 ранку 3 червня. Внаслідок підриву 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті під водою були сильно пошкоджені підпірки опор споруди на рівні дна.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

В СБУ зазначають, що після підводного вибуху міст фактично перебуває в аварійному стані.

У відомстві розповіли, що операція тривала декілька місяців. Її планування координував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Операція проходила під його особистим контролем.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою", — зазначив Василь Малюк.

Він нагадав, що незаконно збудований Росією Кримський міст, що з'єднує анексований півострів із РФ через Керченську протоку, є легальною ціллю для українських атак, особливо з огляду на те, що окупанти використовують його для забезпечення своєї армії.

Вибухи на Кримському мосту у 2022 і 2023 роках

Вперше на Кримському мосту пролунав вибух 8 жовтня 2022 року. Тоді на незаконній російській споруді спалахнули сім паливних цистерн, було пошкоджено дорожнє полотно та частково обвалилися два автомобільні прольоти. Рух на мосту перекрили. Росіяни заявили про диверсію. Офіційний представник СБУ Артем Дехтяренко на запитання щодо причетності служби до підриву Кримського мосту відповів, що інформація буде озвучена лише після остаточної перемоги над країною-агресором.

Вдруге про те, що на Кримському мосту пролунали вибухи, росЗМІ почали повідомляти рано вранці 17 липня. Рух мостом зупинився. Повідомлялося, що обвалився один із прольотів споруди. В СБУ того ж дня прокоментували удар по Кримському мосту. Речник відомства Артем Дехтяренко сказав, що міст, який є одним із символів путінського режиму, "не витримав воєнного навантаження", та знову пообіцяв, що деталі буде розкрито після перемоги України у війни.

Нагадаємо, командувач Військово-морськими силами України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа анонсував новий удар по Кримському мосту у березні 2025 року. Він зазначав, що третя операція активно обговорюється, та допустив можливість повного руйнування споруди.