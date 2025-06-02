Украинская чемпионка Харлан надела футболку со знаковым рисунком, чтобы подколоть россиян (фото)

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан своеобразно отреагировала на спецоперацию СБУ "Паутина", в ходе которой было совершено дроновые атаки на четыре российских авиабазы.

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Она поделилась в сторис Instagram фото с намеком.

Олимпийская чемпионка опубликовала селфи в футболке с изображением Керченского моста, на котором горят цистерны железнодорожного состава.

"Хто, як не ми, спалить мости? СБУ" — такая надпись сопровождает принт. Предложение является фразой из песни Христины Соловий, но употреблено в ином контексте.

Ольга добавила эмодзи аплодисментов к своему посту.

Ольга Харлан в футболке с намеком Фото: Скриншот

В августе прошлого года Харлан подтвердила, что имеет причастность к военным структурам Украины. Она официально является сотрудницей СБУ. Речь идет о должности в Национальной академии СБУ.

Впервые информация об этом появилась еще в 2023-м. Произошло это после того, как она 27 июля одержала победу над атлеткой из РФ Анной Смирновой.

После боя фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице, которая родом из России. Украинская спортсменка вместо того, чтобы пожать руку, выдвинула вперед оружие, предложив "стукнуться" саблями. Однако россиянка отказалась от предложения Харлан и около часа ждала, что украинка подаст руку. Тогда такую позицию Ольги Харлан отметили в СБУ.

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж — никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! За который вам, госпожа Ольга, благодарна вся Украина!" — сказал тогда Андрей Черняк.

В декабре 2024 года спортсменка рассказала об отношении к решению Международной федерации фехтования (FIE), которая избрала нового руководителя – российского подсанкционного олигарха Алишера Усманова. Фехтовальщица заявила, что чувствует грусть из-за такого решения, поскольку региональные федерации как будто поддерживали украинцев в противостоянии РФ. При этом особенно привлекает внимание количество голосов "за" — их подавляющее большинство.

"Те федерации, которые поддерживали нас до этого, они также голосовали за Усманова. А это 120 федераций из 146. Поэтому настроения вы видите какие, но нам не надо останавливаться на этом", — привели журналисты слова Харлан.

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