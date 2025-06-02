Українська чемпіонка Харлан одягла футболку зі знаковим малюнком, щоб підколоти росіян (фото)

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан своєрідно відреагувала на спецоперацію СБУ "Павутина", під час якої було здійснено дронові атаки на чотири російські авіабази.

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Вона поділилася в сторіс Instagram фото з натяком.

Олімпійська чемпіонка опублікувала селфі у футболці із зображенням Керченського мосту, на якому горять цистерни залізничного складу.

"Хто, як не ми, спалить мости? СБУ" — такий напис супроводжує принт. Речення є фразою з пісні Христини Соловій, але вжито в іншому контексті.

Ольга додала емодзі оплесків до свого посту.

Ольга Харлан у футболці з натяком Фото: Скриншот

У серпні минулого року Харлан підтвердила, що має причетність до військових структур України. Вона офіційно є співробітницею СБУ. Йдеться про посаду в Національній академії СБУ.

Уперше інформація про це з'явилася ще у 2023-му. Сталося це після того, як вона 27 липня здобула перемогу над атлеткою з РФ Анною Смирновою.

Після бою фехтувальниця відмовилася потиснути руку суперниці, яка родом із Росії. Українська спортсменка замість того, щоб потиснути руку, висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями. Однак росіянка відмовилася від пропозиції Харлан і близько години чекала, що українка подасть руку. Тоді таку позицію Ольги Харлан відзначили в СБУ.

"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж — жодних рукостискань із росіянами, тільки зброя! І тільки перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна!" — сказав тоді Андрій Черняк.

У грудні 2024 року спортсменка розповіла про ставлення до рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка обрала нового керівника — російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова. Фехтувальниця заявила, що відчуває смуток через таке рішення, оскільки регіональні федерації начебто підтримували українців у протистоянні РФ. При цьому особливо привертає увагу кількість голосів "за" — їх переважна більшість.

"Ті федерації, які підтримували нас до цього, вони також голосували за Усманова. А це 120 федерацій зі 146. Тому настрої ви бачите які, але нам не треба зупинятися на цьому", — навели журналісти слова Харлан.

Раніше Фокус писав, що:

Ольга Харлан після шести років стосунків зібралася заміж.

Спортсменка розповіла, яким буде її весілля з італійцем.

Ми також писали, що Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану.