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Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі"

Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі"
Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі"

Співпраця зі спортсменкою є справжньою честю не тільки для самого ресторану, а й для його гостей.

Відомий київський ресторан "Веранда на Дніпрі" з гордістю представляє нове обличчя своєї рекламної кампанії – олімпійську чемпіонку та талановиту українську фехтувальницю Ольгу Харлан.

"Ми раді об’єднатися в колаборації з цією натхненною особистістю, яка своїми досягненнями та любов'ю до України є символом сучасного патріотизму та національної гордості," — коментує керуюча партнерка ресторану Тетяна Авраменко.

Ольга Харлан – не лише приклад для молодого покоління, а й символ краси, сили та відданості спорту. Як активна прихильниця здорового способу життя, Ольга ідеально втілює цінності, що лежать в основі концепції ресторану – любов до якісної їжі, природи та здоров'я. Її наполегливість, рішучість і здатність підкорювати світові вершини викликають захоплення, адже вона демонструє українську силу й талант на міжнародній арені.

"Веранда на Дніпрі" — це місце для зустрічей та натхнення, тому співпраця з Ольгою – людиною, яка уособлює майбутнє України – є справжньою честю не тільки для самого ресторану, а й для його гостей. Її яскрава кар'єра та патріотизм надихають мільйони українців щодня, а партнерство з такою видатною особистістю є підтвердженням спільних цінностей ресторану та спортсменки.

"Ми раді розділити з нею успіх і віримо, що ця співпраця надихне багатьох українців обирати здоровий спосіб життя та пишатися своїм корінням," — додає Тетяна Авраменко.

Трипалубний ресторан "Веранда на Дніпрі", що пишається своїм різноманітним меню з 12 кухонь світу, використанням органічних продуктів, а також найбільшою винною картою в Україні, запрошує всіх відчути гостинність і атмосферу місця, створеного з любов'ю до України та для українців, разом із новою амбасадоркою – Ольгою Харлан.