Ольга Харлан стала обличчям рекламної кампанії ресторану "Веранда на Дніпрі"

Співпраця зі спортсменкою є справжньою честю не тільки для самого ресторану, а й для його гостей.

Відомий київський ресторан "Веранда на Дніпрі" з гордістю представляє нове обличчя своєї рекламної кампанії – олімпійську чемпіонку та талановиту українську фехтувальницю Ольгу Харлан.

"Ми раді об’єднатися в колаборації з цією натхненною особистістю, яка своїми досягненнями та любов'ю до України є символом сучасного патріотизму та національної гордості," — коментує керуюча партнерка ресторану Тетяна Авраменко.

Ольга Харлан – не лише приклад для молодого покоління, а й символ краси, сили та відданості спорту. Як активна прихильниця здорового способу життя, Ольга ідеально втілює цінності, що лежать в основі концепції ресторану – любов до якісної їжі, природи та здоров'я. Її наполегливість, рішучість і здатність підкорювати світові вершини викликають захоплення, адже вона демонструє українську силу й талант на міжнародній арені.

"Веранда на Дніпрі" — це місце для зустрічей та натхнення, тому співпраця з Ольгою – людиною, яка уособлює майбутнє України – є справжньою честю не тільки для самого ресторану, а й для його гостей. Її яскрава кар'єра та патріотизм надихають мільйони українців щодня, а партнерство з такою видатною особистістю є підтвердженням спільних цінностей ресторану та спортсменки.

"Ми раді розділити з нею успіх і віримо, що ця співпраця надихне багатьох українців обирати здоровий спосіб життя та пишатися своїм корінням," — додає Тетяна Авраменко.

Трипалубний ресторан "Веранда на Дніпрі", що пишається своїм різноманітним меню з 12 кухонь світу, використанням органічних продуктів, а також найбільшою винною картою в Україні, запрошує всіх відчути гостинність і атмосферу місця, створеного з любов'ю до України та для українців, разом із новою амбасадоркою – Ольгою Харлан.