Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что работает на СБУ (видео)

Ольга Харлан не скрывает, что работает на пользу своего государства.

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33-летняя украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая в этом году стала бронзовым призером Олимпийских игр 2024, рассекретила, что имеет причастность к военным структурам Украины. Подробностями спортсменка поделилась в интервью Анатолия Анатолича на ютуб-канале "Зе Интервьюер".

В частности, Анатолич обратился к Ольге с вопросом: "Недавно министр обороны награждал многих спортсменов, которые являются представителями ведомства, имеют даже звания. Это практика во всем мире. Ты имеешь отношение к военным структурам?". На что Ольга Харлан ответила: "Да".

Как оказалось, олимпийская чемпионка официально является сотрудницей СБУ. Речь идет о должности в Национальной академии СБУ.

Заметим, что еще в 2023 году стало известно, что Ольга Харлан работает в академии. Произошло это после того, как она 27 июля одержала победу над атлеткой из РФ Анной Смирновой.

После боя фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице, которая родом из России. Украинская спортсменка, вместо того чтобы пожать руку, выдвинула вперед оружие, предложив "стукнуться" саблями. Однако россиянка отказалась от предложения Харлан и около часа ждала, что украинка подаст руку. Тогда такую позицию Ольги Харлан отметили в СБУ.

"Ольга Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене главный украинский месседж — никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! За который вам, госпожа Ольга, благодарна вся Украина!" — отметил тогда Андрей Черняк.

Напомним, ранее мы писали, что саблю Харлан с Олимпиады продали за 10 млн гривен.

Кроме этого, Фокус писал, что олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду от СБУ.