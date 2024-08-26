Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду от СБУ (фото)

Харлан также является сотрудницей Национальной академии СБУ. Недавно она привезла из Парижа "золото" и "бронзу".

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан получила почетную награду от главы СБУ Василия Малюка. Снимками делится официальный аккаунт ведомства в Instagram.

Двукратная олимпийская чемпионка также является сотрудницей Национальной академии СБУ.

Накануне уроженка Николаева получила памятный знак "Крест почета" от главы СБУ Василий Малюк, который отметил вклад Ольги Харлан в усиление положительного имиджа Украины в мире.

"Украинский дух — непобедим! Не только на поле боя, но и на спортивной арене… У каждого украинца сегодня свой фронт: воины, волонтеры, медики, предприниматели, спортсмены — все мы делаем максимум, чтобы изгнать врага с родной земли. И крайне важно, чтобы весь мир видел несокрушимую силу украинского духа. Поэтому спасибо, что Ваш чемпионский голос звучит на весь мир. Вы — гордость Украины", — отметила пресс-служба СБУ.

Василий Малюк и Ольга Харлан

В свою очередь олимпийская чемпионка поблагодарила за поддержку.

"Я горжусь ребятами и девушками, которые защищают Независимость. Мы все чрезвычайно благодарны за то, что имеем возможность получать спортивные победы, когда основную Победу завоевываете вы, наши воины — на поле боя", — отметила сотрудница академии СБУ.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга Харлан завоевала личную "бронзу" и командное "золото".

Напомним, Ольга Харлан продала свою победную саблю на благотворительном аукционе.

Также Фокус писал о трогательном обращении Ольги Харлан к бойфренду-итальянцу.