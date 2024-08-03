Первое "золото" на Олимпиаде: женская сборная Украины в фехтовании обошла Республику Корея

Финал фехтования начала Ольга Харлан со счетом 5:3. Она же и закончила поединок, принеся больше всего баллов.

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Украинская команда по фехтованию принесла Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом стало известно из прямой трансляции исторического мультиспортивного события в столице Франции.

Финал состоялся в 21:00, по киевскому времени. Украинская команда сошлась в поединке с представительницами Южной Кореи. Командные соревнования состоялись по принципу эстафеты и продолжались до 45 ударов.

"Слава Украине", — выкрикнули украинки перед поединком.

Начала соревнования Ольга Харлан с победой 5:3. Продолжила Юлия Бакастова со счетом 8:10, пропустив команду соперников вперед. Алина Комащук — 5:5.

Впоследствии соревноваться вышла снова Юлия Бакастова (1:5), а после нее Ольга Харлан (9:5). Алина Комащук принесла украинской команде 5 баллов (Южная Корея также закончила этот раунд с 5 очками).

Следующей эстафету приняла Юлия Бакастова (5:5). Алина Комащук принесла Украине 4 балла (Республика Корея — 5). А Ольга Харлан принесла первую золотую медаль на этой Олимпиаде и победу Украине с результатом 8:2.

Общий счет — 45:42 в пользу Украины.

Ольга Харлан начала финал соревнований по фехтованию Фото: скріншот

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова перед этим победили команду Италии в полуфинале.

Ольга Харлан уже имеет бронзовую медаль за Олимпиаду-2024, которую она получила после поединка с кореянкой Чой Себин. "Бронза" Харлан стала первой медалью Украины на Олимпийских играх в Париже. После этого "серебро" принес стрелок Сергей Кулиш.

"Спасибо тебе, Украина, за поздравления, веру и поддержку!" — отмечала Ольга Харлан после получения "бронзы".

Ольга Харлан

Напомним, голливудский актер Том Круз выполнит сложный трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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