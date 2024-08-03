Перше "золото" на Олімпіаді: жіноча збірна України у фехтуванні обійшла Республіку Корея

Фінал фехтування розпочала Ольга Харлан з рахунком 5:3. Вона ж і закінчила поєдинок, принісши найбільше балів.

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Українська команда з фехтування принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Про це стало відомо з прямої трансляції історичної мультиспортивної події у столиці Франції.

Фінал відбувся о 21:00, за київським часом. Українська команда зійшлася в поєдинку з представницями Південної Кореї. Командні змагання відбулися за принципом естафети та тривали до 45 ударів.

"Слава Україні", — вигукнули українки перед поєдинком.

Розпочала змагання Ольга Харлан з перемогою 5:3. Продовжила Юлія Бакастова з рахунком 8:10, пропустивши команду суперників уперед. Аліна Комащук — 5:5.

Згодом змагатися вийшла знову Юлія Бакастова (1:5), а після неї Ольга Харлан (9:5). Аліна Комащук принесла українській команді 5 балів (Південна Корея також закінчила цей раунд з 5 очками).

Наступною естафету знову прийняла Юлія Бакастова (5:5). Аліна Комащук принесла Україні 4 бали (Республіка Корея — 5). А Ольга Харлан принесла першу золоту медаль на цій Олімпіаді та перемогу Україні з результатом 8:2.

Загальний рахунок — 45:42 на користь України.

Ольга Харлан розпочала фінал змагань з фехтування Фото: Скріншот

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перед цим перемогли команду Італії в півфіналі.

Ольга Харлан уже має бронзову медаль за Олімпіаду-2024, яку вона здобула після поєдинку з кореянкою Чой Себін. "Бронза" Харлан стала першою медаллю України на Олімпійських іграх у Парижі. Після цього "срібло" приніс стрілець Сергій Куліш.

"Дякую тобі, Україно, за привітання, віру і підтримку!" — зазначала Ольга Харлан після здобуття "бронзи".

Ольга Харлан

Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз виконає складний трюк на церемонії закриття Олімпіади-2024.

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