Перша медаль України: Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024 (фото)

В результаті напруженого бою з представницею Кореї українська спортсменка отримала перемогу з рахунком 15:13.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпійських іграх у Парижі. Вона перемогла суперницю з Республіки Корея Чої Сібін.

Після програшу у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі представниці Франції Сарі Бальцер українка втратила шанс здобути золото Олімпіади, але отримала можливість здобути бронзу. У поєдинку вона зійшлася з кореянкою Чої Сібін.

Бій вийшов безкомпромісним. Від початку обидві суперниці стали обмінюватися точними уколами і жодній з них не вдавалося піти у відрив. Втім, наприкінці матчу українка зрівняла рахунок і потім завдала переможного уколу.

В результаті напруженого бою українська спортсменка отримала перемогу з рахунком — 15:13.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, що в збірній України з дзюдо прокоментували виліт Білодід з Олімпіади-2024. тут ввважають, що судді передчасно зробили третє попередження ("шидо") українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід у поєдинку 1/8 фіналу Олімпійських ігор.