Олімпіада-2024: Том Круз виконає складний трюк на церемонії закриття Ігор у Парижі, — ЗМІ (відео)

Том Круз перебував у Парижі протягом перших кількох днів Олімпіади. Передбачається, що актор виконає трюк із парашутом під час церемонії закриття Ігор-2024 у столиці Франції.

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Очікується, що зірка Голлівуду Том Круз візьметься за виконання своїх обов'язків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі і на церемонії закриття виконає грандіозний і складний трюк, повідомляє TMZ.

Хоча 62-річний актор перебуває у французькій столиці, вболіваючи за збірну США, джерела видання стверджують, що насправді Круз приїхав туди для роботи над цілком секретним проєктом. Протягом кількох місяців Круз готувався виконати трюк із парашутом під час церемонії закриття Олімпіади-2024 у Парижі 11 серпня. Повідомляється, що для грандіозного фіналу зірці фільму "Місія нездійсненна: Розрахунок часу" доведеться докласти чимало зусиль, щоб передати право проведення Олімпійських ігор 2028 року наступному місту — Лос-Анджелесу.

План майбутньої церемонії закриття передбачає, що Том спуститься по мотузці з вершини Стад де Франс... приземлиться на поле стадіону і пронесе офіційний олімпійський прапор. Потім телетрансляцію Олімпіади припинять і перейдуть до раніше записаного ролика: протягом перших двох хвилин покажуть подорож Тома на літаку, який прямує з олімпійським прапором із Франції до Лос-Анджелеса, де він здійснює стрибок із парашутом і приземлиться на знаку "Голлівуд". Наприкінці ролика буде показано, як зірка кіно передає прапор іншим олімпійцям, включно з велосипедистом, скейтбордистом і волейболістом, щоправда, імена цих спортсменів поки невідомі. Найімовірніше, зйомки відбувалися ще в березні, але тоді ніхто не мав ані найменшого поняття, що це пов'язано з Олімпіадою.

Журналісти припускають, що ця ідея спала на думку самому Крузу і він поділився нею з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб об'єднати Ігри в Парижі та Лос-Анджелесі.

Раніше, 29 липня, повідомлялося, що Том Круз шукає "правильну жінку" і знову хоче стати батьком. До того ж він планує осісти у Великій Британії, тому бажано, щоб мати майбутньої дитини голлівудського актора була саме звідси.