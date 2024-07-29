Том Круз шукає "правильну жінку" та знову хоче стати батьком, — ЗМІ

В актора є двоє прийомних дітей та одна біологічна донька Сурі. З нею в Тома дуже складні стосунки, він практично не бере участі в її житті.

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62-річний американський актор Том Круз знову хоче стати батьком. Про це пише In Touch.

До того ж, він планує осісти у Великій Британії, тому бажано, щоб мати майбутньої дитини голлівудського актора була саме звідси.

"Можна подумати, що він буде задоволений тим, що має на цьому етапі свого життя, але натомість він дуже відкритий для того, щоб знайти когось, щоб народити ще одну дитину", — розповідає інсайдер.

"Він просто чекає часу, поки не зустріне потрібну жінку", — додає джерело.

Як відомо, Круз наразі живе між сільською місцевістю на півдні Англії та Лондоном, щоб проводити більше часу зі своїми двома старшими дітьми, 31-річною Ізабеллою та 29-річним Коннором. У 90-х актор всиновив їх, поки був у шлюбі з Ніколь Кідман.

Згодом акторка Кеті Голмс народила Тому доньку Сурі, якій нещодавно виповнилося 18 років. І з біологічною спадкоємицею в Круза доволі складні стосунки, на відміну від всиновлених дітей. Причиною конфлікту стала релігія актора, який сповідує саєнтологію. Саме через це Голмс та Круз розлучилися, а акторка захотіла вберегти свою дитину від релігії ексчоловіка.

Том Круз з донькою Сурі Фото: Getty Images

"Народження дитини у Великій Британії було б фантастичним способом зміцнити там своє коріння", — зазначив інсайдер.

За словами джерела, саме через це Том почав зустрічатися з росіянкою Ельсіною Хайровою та навіть думав про весілля. Пара розійшлася наприкінці зими 2024.

"Шкода, що з нею не вийшло, але це все ще є частиною його плану, він хоче ще одну дитину, він налаштований на це", — вважає інсайдер.

Нагадаємо, Ніколь Кідман розповіла про стосунки з Томом Крузом.

Також Фокус писав про складні стосунки Тома Круза з донькою Сурі.