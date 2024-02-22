Том Круз розійшовся з дівчиною-росіянкою (фото)

Про стосунки голівудської зірки та доньки російського політика говорили кілька тижнів. Круз навіть познайомився з дітьми екскоханої.

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61-річний американський актор Том Круз розлучився зі своєю дівчиною-росіянкою Ельсіною Хайровою, 36, через кілька днів після знайомства з її дітьми. Про це пише The Sun.

Як відомо, актор та росіянка, яка є колишньою дружиною олігарха Дмитра Цвєткова, уперше зустрілися в грудні 2023 року під час вечірки в Мейфері, Велика Британія.

Втім, уже з’явилася інформація, що вони розлучилися всього через кілька днів після того, як Круз познайомився з її дітьми.

Повідомляється, що голівудський актор "охолов від роману", але хотів залишитися з Хайровою друзями, оскільки вони живуть в одному будинку в Лондоні.

"Завершити все на поганій ноті було б незручно, якби вони зіткнулися одне з одним у ліфті", — вважає інсайдер.

Джерело видання додає, що жодних образ між колишніми закоханими, які жодного разу офіційно не виходили разом на публіку, немає.

Ельсіна Хайрова

У росіянки є син і донька від попереднього шлюбу з російським олігархом і торговцем алмазами Дмитром Цвєтковим.

Жінка — дочка Ріната Хайрова, російського політика, статки якого оцінюють у 5 мільярдів фунтів стерлінгів і який є близьким соратником Путіна.

Ельсіна Хайрова з донькою

Нагадаємо, Том Круз познайомився з дітьми коханої-росіянки.

Також Фокус писав про єдину біологічну доньку Тома Круза від Кеті Голмс.