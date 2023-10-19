Том Круз досі ображається на Девіда та Вікторію Бекхемів: у чому причина

На початку 2000-х дві зіркові родини, Бекхеми та Том Круз з Кеті Голмс, тісно товаришували, проте в один момент зупинили спілкування.

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Стало відомо, чому насправді 61-річний американський актор Том Круз не хоче миритися з родиною Бекхем понад 10 років. Про це пише New York Post.

Чутки про те, що голівудська зірка більше не спілкується з Вікторією, 49, та Девідом, 48, Бекхемами, з'явилися ще у 2009. Тоді таблоїди припускали, що зіркове подружжя з Великобританії надало перевагу компанії Ештона Кутчера та Демі Мур, а не Тома Круза та Кеті Голмс.

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Том Круз та Девід Бекхем з дружинами та дітьми Фото: Getty Images

Колишній чоловік Кеті Голмс вважає, що Бекхеми використовували його, тому що на той момент вони тільки переїхали до Лос-Анджелеса і потребували підтримки зіркових друзів.

"Том робив для них усе, коли вони лише переїхали до Лос-Анджелеса. Він фактично дав їм ключі від міста. Він влаштував для них вечірку, щоб познайомити з усіма важливими людьми, а як тільки вони утвердилися, вони його покинули!" — розповідає інсайдер.

Попри понад 10 років з моменту конфлікту між знаменитостями, Круз досі не бажає миритися із зірковим подружжям. Проте Девід та Вікторія намагалися налагодити стосунки з голівудським актором.

"Він все ще злий і не має наміру більше з ними дружити", — додає джерело.

Том Круз, Кеті Голмс, Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Getty Images

Окрім цього, причиною для ворожнечі могла стати релігія Круза — саєнтологія. У 2012 році він також розлучився з Кеті Голмс і практично не бачиться зі своєю єдиною біологічною донькою — 16-річною Сурі.

Нагадаємо, Девід Бекхем подарував Вікторії коштовностей майже на 31 млн фунтів стерлінгів.

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