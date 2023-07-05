Том Круз відсвяткував 61-річчя в компанії колишньої дівчини (фото)

Американському актору та Гейлі Етвелл приписували роман у 2021 та 2022 роках.

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Голлівудський актор Том Круз провів час у компанії колишньої коханої. Про це пише Just Jared.

Свій 61-й день народження іменинник відсвяткував 3 липня 2023 зі своєю колишньою дівчиною Гейлі Етвелл.

Цього дня в Сіднеї відбулася прем’єра фільму "Місія нездійсненна: Розплата мертвих, частина 1". Круз відсвяткував день народження зі своїми шанувальниками та колегами по картині, включаючи колишню дівчину Гейлі Етвелл.

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Том Круз та Гейлі Етвелл Фото: Getty Images

Британська акторка Гейлі Етвелл обрала для публічної появи ефектну червону сукню з екстремальним декольте.

Дівчина знялася в низці фільмів і телесеріалів, таких як "Агент Картер" і "Капітан Америка: Перший месник". Її наступна поява буде в майбутньому бойовику "Місія нездійсненна 7", де вона зіграє Грейс разом з персонажем Тома Круза Ітаном Хантом. Ходили чутки, що Етвелл і Круз недовго зустрічалися під час зйомок фільму.

Гейлі Етвелл Фото: Getty Images

Нагадаємо, 61-річний Том Круз зізнався, чи планує йти на пенсію.

Також Фокус писав про смертельні трюки Тома Круза в новому фільмі.