Колишня коханка Девіда Бекхема порушила мовчання після виходу серіалу про футболіста

У документальній картині зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми вперше прокоментували зради спортсмена на початку 2000-х.

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Екскоханка Девіда Бекхема Ребекка Лус порушила мовчання після виходу документального серіалу про футболіста від Netflix. У своєму Instagram вона опублікувала світлину та звернулася до підписників.

Колишня помічниця спортсмена порушила мовчання після того, як Девід Бекхем вперше заговорив про їхній ймовірний роман на початку 2000-х.

Важливо

Вікторія Бекхем уперше за 20 років прокоментувала історію зі зрадою Девіда

У документальному серіалі, який вийшов на Netflix, Девід і його дружина Вікторія розмірковували про наслідки та про те, як їм довелося адаптуватися до життя в Мадриді, коли новини про інтрижку футболіста з’явилися у 2004 році.

Нідерландська модель Ребекка Лус, яка тоді була особистим помічником Бекхема, порушила мовчання в соціальних мережах, поділившись відео про сніг, який випав вночі біля її будинку.

"Привіт, зима! Як завжди, рано", — написала вона.

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Ребекка Лус Фото: Скриншот

Як відомо, 45-річна Ребекка наразі є вчителем йоги в Норвегії. Вона доглядає за своїми "маленькими вікінгами" – двома синами, Магнусом і Ліамом, яких жінка виховує з чоловіком Свеном.

Ймовірний роман стався у 2004 році, коли Девід грав за "Реал" та переїхав до Мадрида без Вікторії. А тепер зірка "Spice Girls" заявила, що це був "найнещасливіший період з усіх, які вона коли-небудь переживала".

Ребекка Лус

Втім, пара подолала кризу у стосунках та перебуває у шлюбі понад 20 років, виховуючи чотирьох спільних дітей — Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.

Вікторія та Девід Бекхеми Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Девід Бекхем не дав дружині збрехати під час зйомок серіалу для Netflix.

Також Фокус писав про появу всього сімейства Бекхемів на премʼєрі документальної картини про Девіда.