Бывшая любовница Дэвида Бекхэма нарушила молчание после выхода сериала о футболисте

В документальной картине звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы впервые прокомментировали измены спортсмена в начале 2000-х.

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Экс-любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус нарушила молчание после выхода документального сериала о футболисте от Netflix. В своем Instagram она опубликовала фотографию и обратилась к подписчикам.

Бывшая помощница спортсмена нарушила молчание после того, как Дэвид Бекхэм впервые заговорил об их вероятном романе в начале 2000-х.

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Виктория Бекхэм впервые за 20 лет прокомментировала историю с изменой Дэвида

В документальном сериале, который вышел на Netflix, Дэвид и его жена Виктория размышляли о последствиях и о том, как им пришлось адаптироваться к жизни в Мадриде, когда новости об интрижке футболиста появились в 2004 году.

Нидерландская модель Ребекка Лус, которая тогда была личным помощником Бекхэма, нарушила молчание в социальных сетях, поделившись видео о снеге, который выпал ночью возле ее дома.

"Привет, зима! Как всегда, рано", — написала она.

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Ребекка Лус Фото: Скріншот

Как известно, 45-летняя Ребекка сейчас является учителем йоги в Норвегии. Она воспитывает своих "маленьких викингов" — двух сыновей, Магнуса и Лиама, которых женщина воспитывает с мужем Свеном.

Вероятный роман произошел в 2004 году, когда Дэвид играл за "Реал" и переехал в Мадрид без Виктории. А теперь звезда "Spice Girls" заявила, что это был "самый несчастливый период из всех, которые она когда-либо переживала".

Ребекка Лус

Впрочем, пара преодолела кризис в отношениях и находится в браке более 20 лет, воспитывая четырех общих детей — Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер.

Виктория и Дэвид Бекхэмы Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Дэвид Бекхэм не дал жене соврать во время съемок сериала для Netflix.

Также Фокус писал о появлении всего семейства Бекхэмов на премьере документальной картины о Дэвиде.