Дэвид Бекхэм заставил жену оправдываться во время съемок сериала (видео)

Виктории пришлось признаться, что она выросла не в такой простой семье, как может показаться.

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В четырехсерийном сериале производства Netflix под названием "Бекхэм", повествующем о жизни и карьере одного из самых известных футболистов Великобритании Дэвида Бекхэма, не обошлось и без смешных моментов. Так, бывший спортсмен подшутил над своей женой Викторией, пишет Independent.

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Дэвид Бекхэм со слезами на глазах рассказал, как чуть не потерял семью

Миссис Бекхэм начала говорить о том, что она – из простой рабочей семьи.

"Будь честна. На какой машине твой отец отвозил тебя в школу?" – говорит Дэвид, выглядывая из-за двери.

Виктория делает несколько попыток уйти от вопроса, произнося: "Это не простой ответ, это зависит..!" Однако после того, как Дэвид повторяет вопрос несколько раз, его жена отвечает:

"Хорошо, в 80-ых у моего отца был Rolls-Royce".

"Спасибо", — говорит Дэвид, прежде чем снова исчезнуть за дверью.

Rolls-Royce – это довольно дорогое авто, которое простому рабочему недоступно. Сообщается, что с октября 2023 года автомобили Rolls-Royce начнут продаваться по цене 252 тысячи фунтов стерлингов.

После того как отрывок с этой сценой был опубликован в Интернете, люди раскритиковали знаменитость, у которой в группе Spice Girls было сценическое имя Posh Spice, что переводится как роскошная или изысканная перчинка.

"Богатые люди, притворяющиеся представителями рабочего класса, ужасны", "Многие британцы думают, что если вы не землевладельцы, то вы "рабочий класс", и это очень несерьезно", "Виктория Бекхэм пыталась сказать, что она принадлежит к рабочему классу, хотя всю свою карьеру буквально называлась Posh Spice", "Они искренне верят, что, поскольку их родители работали, а они не были мультимиллионерами, они принадлежат к рабочему классу", – пишут в комментариях.

Виктория Кэролайн Адамс родилась 17 апреля 1974 года в госпитале Princess Alexandra Hospital в Харлоу, графство Эссекс, а выросла в окрестностях деревни Гоффс Оак, район Броксбон, графство Хартфордшир, в семье Жаклин и Энтони Адамс. Отец девушки был инженером-электронщиком, и доход от семейного бизнеса позволил содержать Викторию, а также ее брата Кристиана и сестру Луизу. В детстве достаток семьи смущал юную Викторию, и она просила отца не высаживать ее около школы из семейного Rolls Royce. По ее словам, она в детстве была объектом запугиваний и чувствовала себя аутсайдером.

Ранее Фокус писал, как Виктория отреагировала на слухи об измене мужа.